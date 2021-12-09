Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид
- 09 декабря 2021, 22:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин сравнил конфликт в Донбассе с геноцидом.
Такое мнение он высказал в ходе заседания Совета по правам человека.
Обращаясь к Кириллу Вышинскому, российского лидер отметил, что все хорошо видят и понимают события, происходящие в Донбассе, пишет ФАН.
«Это, конечно, очень напоминает геноцид», — цитирует главу государства kp.ru.
Ранее в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президент России заявил, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотников в зоне конфликта.
Как сообщал «Ридус», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что только в том случае, если Киев гарантирует отказ от силового решения вопроса с регионами Донбасса, напряженность вокруг Украины может быть снята.
Между тем в Белом доме заявили о готовности России напасть на Украину с трех сторон, указав на то, что передвижение дополнительных военных сил вблизи Украины в многочисленных районах соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации.
Войти через социальные сети: