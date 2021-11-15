Путин обратил внимание на провокационный характер учений США в Черном море

Президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В частности, стороны выразили удовлетворение проведенным 12 ноября в Париже заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности и высказались за продолжение диалога по военно-политической проблематике.

В то же время главы двух государств с сожалением отметили отсутствие подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта и ухудшение ситуации вокруг Донбасса. Путин заявил, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотников в зоне конфликта.

В этой связи российский лидер обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, поскольку они только повышают напряженность в отношениях между РФ и НАТО.

Президенты также обсудили ситуацию, сложившуюся на границе Белоруссии со странами ЕС, сообщается на сайте Кремля. Путин указал на крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами и подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.