Песков объяснил, как можно снять напряженность вокруг Украины

Только в том случае, если Киев гарантирует отказ от силового решения вопроса с регионами Донбасса, напряженность вокруг Украины может быть снята, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала он отметил, что на предстоящих переговорах с российским лидером президент США Джо Байден пообещал представить собственные предложения по украинскому вопросу, однако пока трудно предположить, насколько они позволят погасить конфликтную ситуацию.

По мнению Пескова, нагнетание обстановки вокруг Украины исходит от зарубежных СМИ, заявляющих о якобы готовности России к войне с соседним государством. При этом на заявления Москвы о том, что ничего подобного не происходит, никто не реагирует, подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обращался к странам Запада с предложением о предоставлении гарантий.

«У президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними», — цитирует Пескова «360».

Как писал ранее «Ридус», в Белом доме заявили о готовности России напасть на Украину с трех сторон, указав на то, что передвижение дополнительных военных сил вблизи Украины в многочисленных районах соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации.

Кроме того, в США готовят новые антироссийские санкции, которые будут введены для сдерживания якобы предполагаемого «вторжения» России на Украину.

Напомним, во вторник, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Они планируют обсудить, в том числе и ситуацию вокруг Украины.