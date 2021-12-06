CNN: новые санкции США могут затронуть российский суверенный долг

В настоящий момент американские власти рассматривают новые санкции США против России

В частности, они могут затронуть российский суверенный долг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, готовящиеся санкции также могут быть направлены против российских энергетических компаний и банков, а также ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, не исключено отключение России от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Отмечается, что новые ограничения будут введены для сдерживания якобы предполагаемого «вторжения» России на Украину.

Санкции США © Лев Бубнов /коллаж/ Ridus.ru

При этом телеканал обращает внимание, что окончательное решение по вопросу введения санкций еще не принято. В настоящее время Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава госдепа Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона ввести против России ограничительные меры, от которых США в прошлом отказывались. Это произойдет в случае агрессии РФ против Украины, подчеркнул он.

Также стало известно, что США собираются включить в санкционный список компанию Transadria Ltd и судно Marlin, которые связаны со строительством «Северного потока — 2». Если ограничительные меры примут — это ослабит доверие к американским властям, заявили в правительстве Германии и рекомендовали отказаться от этой идеи.