CNN: новые санкции США могут затронуть российский суверенный долг
- 06 декабря 2021, 20:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В настоящий момент американские власти рассматривают новые санкции США против России
В частности, они могут затронуть российский суверенный долг, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По их данным, готовящиеся санкции также могут быть направлены против российских энергетических компаний и банков, а также ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, не исключено отключение России от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).
Отмечается, что новые ограничения будут введены для сдерживания якобы предполагаемого «вторжения» России на Украину.
При этом телеканал обращает внимание, что окончательное решение по вопросу введения санкций еще не принято. В настоящее время Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.
Ранее «Ридус» писал о том, что глава госдепа Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона ввести против России ограничительные меры, от которых США в прошлом отказывались. Это произойдет в случае агрессии РФ против Украины, подчеркнул он.
Также стало известно, что США собираются включить в санкционный список компанию Transadria Ltd и судно Marlin, которые связаны со строительством «Северного потока — 2». Если ограничительные меры примут — это ослабит доверие к американским властям, заявили в правительстве Германии и рекомендовали отказаться от этой идеи.
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