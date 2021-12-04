Назначена дата переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи 7 декабря.

«Вечер. Президенты сами определят», — уточнил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, стороны обсудят отношения между двумя странами, а также могут затронуть актуальные вопросы, касающиеся ситуации в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине.

Кроме того, предполагается, что главы государств обсудят проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

В свою очередь Байден заявил, что он рассчитывает на долгий разговор с Путиным, и подчеркнул, что отказывается признавать какие-либо «красные линии».

Как отмечает агентство, выступая на этой неделе на форуме «Россия зовет» президент РФ назвал «красными линиями» размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.

Информация о том, что Путин и Байден могут до конца года провести онлайн-встречу в формате видеоконференции, появилась еще 10 ноября. Также сообщалось, что личная встреча лидеров двух стран, скорее всего, состоится в начале следующего года.