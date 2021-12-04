Ученые нашли в омикрон-штамме генетический материал другого вируса

Во время очередной мутации новый штамм SARS-CoV-2 «омикрон» мог получить фрагмент генетического материала от другого вируса, который, по всей видимости, вызывает простуду.

Такое предположение сделали американские ученые из Кембриджа.

Специалисты также обратили внимание, что генетическая последовательность «омикрона» не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, однако ее фиксируют во многих других вирусах. Кроме того, отмечается, что данная последовательность постоянно находится в геноме человека.

По мнению руководителя исследования Венки Саундарараджана, именно благодаря новому генетическому фрагменту омикрон-штамм стал «более человечным». Это позволит «омикрону» избежать атак со стороны иммунной системы, пишет Reuters.

Как отмечает ФАН, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила временные рекомендации по борьбе с омикрон-штаммом.

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Накануне стало известно, что из 22 выявленных в Британии случаев заражения «омикроном» 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19.

Глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.

По данным ВОЗ, на данный момент омикрон-штамм выявлен в 38 странах.