ВОЗ назвала число стран, где обнаружен омикрон-штамм
- 03 декабря 2021, 18:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На данный момент новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Она пояснила, что речь идет о государствах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.
По ее словам, из ЮАР приходят сведения, что число заразившихся коронавирусом растет в этой стране, однако пока нет точных данных о том, связано ли это только с «омикроном».
«Имеется предположение о более высокой заразности омикрон-штамма», — цитирует эксперта ТАСС.
При этом она подчеркнула, что необходимо понять, является ли «омикрон» более или менее заразным по сравнению с вариантом «дельта», который по-прежнему доминирует в мире. По имеющейся информации, инфицирование новым штаммом вызывает заболевания различной степени тяжести, добавила она.
Ван Керкхове также призналась, что пока точно не установлено, как воздействуют на этот омикрон-штамм существующие вакцины от COVID-19.
Тем временем вирусолог Анатолий Альтштейн предположил в беседе с «РЕН ТВ», насколько быстро «омикрон» сможет распространиться по России. «Вирус распространяется не так уж быстро, от момента возникновения до того, как он распространится на всех, проходит месяц», — уточнил он. Эксперт также обратил внимание, что пока не зафиксировано ни одного летального исхода, вызванного новым штаммом.
Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.
В свою очередь эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса тем, что заболевшие жалуются на неспецифический симптом — сильное чувство усталости.
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