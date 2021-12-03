ВОЗ назвала число стран, где обнаружен омикрон-штамм

На данный момент новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она пояснила, что речь идет о государствах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.

По ее словам, из ЮАР приходят сведения, что число заразившихся коронавирусом растет в этой стране, однако пока нет точных данных о том, связано ли это только с «омикроном».

«Имеется предположение о более высокой заразности омикрон-штамма», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом она подчеркнула, что необходимо понять, является ли «омикрон» более или менее заразным по сравнению с вариантом «дельта», который по-прежнему доминирует в мире. По имеющейся информации, инфицирование новым штаммом вызывает заболевания различной степени тяжести, добавила она.

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Ван Керкхове также призналась, что пока точно не установлено, как воздействуют на этот омикрон-штамм существующие вакцины от COVID-19.

Тем временем вирусолог Анатолий Альтштейн предположил в беседе с «РЕН ТВ», насколько быстро «омикрон» сможет распространиться по России. «Вирус распространяется не так уж быстро, от момента возникновения до того, как он распространится на всех, проходит месяц», — уточнил он. Эксперт также обратил внимание, что пока не зафиксировано ни одного летального исхода, вызванного новым штаммом.

Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.

В свою очередь эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса тем, что заболевшие жалуются на неспецифический симптом — сильное чувство усталости.