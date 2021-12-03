Больше половины заразившихся «омикроном» в Британии были привиты

Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19.

Как сообщает Sky News со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), еще двое успели получить первую дозу вакцины не позже чем за четыре недели до того, как у них диагностировали заражение новым штаммом.

Шестеро инфицированных не прививались, а данные по другим двум случаям отсутствуют.

При этом телеканал напоминает, что большинство случаев заражения «дельтой» также пришлось на полностью привившихся. Отмечается, что в стране обе дозы вакцины получили больше 80% населения старше 12 лет.

Между тем UKHSA уже присвоило омикрон-штамму наивысший уровень опасности — «красный». Такое решение основано на предположении, что благодаря большому числу мутаций данный вариант коронавируса сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет, а также трудно поддаваться лечению.

Коронавирус © pixabay.com

В свою очередь научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии выдвинула предположение, что «омикрон» может легче передаваться по воздуху, чем другие штаммы.

Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.

По данным ВОЗ, на данный момент омикрон-штамм выявлен в 38 странах.

