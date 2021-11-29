Гинцбург определил сроки получения вакцины против омикрон-штамма

Не более 10 дней займет экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «омикрон», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной.

В эфире телеканала «Россия 24» он также отметил, что на одобрение Минздравом РФ вакцины против нового штамма может уйти около 45−50 дней.

«Обычно это время занимает 2−2,5 месяца. Если чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, можно уложиться в полтора месяца, 45−50 дней от силы», — цитирует Гинцбурга газета «Известия».

"Спутник V" © Twitter

Как отмечает издание, 29 ноября в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма «омикрон».

Тем временем руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заверила, что отечественный препарат для лечения коронавируса "Мир-19" будет эффективен против южноафриканского штамма.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ранее переболевшие коронавирусом с повышенной долей вероятности рискуют заразиться омикрон-штаммом.

