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Глава ФМБА заявила об эффективности препарата «Мир-19» против нового штамма

Георгий Самсонов
Скворцова Вероника

Скворцова Вероника

© Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Отечественный препарат для лечения коронавируса «Мир-19» будет эффективен против южноафриканского штамма «омикрон», заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В эфире телеканала «Россия-24» она объяснила, что задача заключалась в том, чтобы разработать противовирусные этиотропные высокоспецифичные препараты, которые бы действовали на консервативные сайты.

«То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал», — цитирует Скворцову газета «Известия».

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, эффективен ли препарат «Мир-19» в лечении штамма «омикрон», пишет ФАН.

Глава агентства также заверила, что ФМБА готово за несколько дней создать тест-систему, распознающую омикрон-штамм коронавируса.

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот „омикрон“, потому что проектирование занимает 3−4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы», — приводит ее слова «РЕН ТВ».
Тест © Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Тест © Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Скворцова подчеркнула, что «омикрон» фактически суммировал те мутации, которые до этого были у коронавируса.

Как писал ранее «Ридус», «Мир-19» предназначен для профилактики и лечения коронавирусной инфекции путем ингаляций или назального введения (капли в нос).

Также стало известно, что в России прошел регистрацию первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» (фавипиравир). Он разработан в ГК «Промомед». Планируется, что до конца года противовирусный препарат начнет поступать в стационары всех регионов.

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Комментарии (1)

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    грек грексегодня, 22:23

    молодцы тут нечего немогу сказать лечить те болеет это правильбный пкуть а не колоть как баранов всех многие же несогластны так что мир 19 и мир всем!!народ ждем мир в этом мире!! и вашему дому