ВОЗ допустила высокий риск заражения омикрон-штаммом перенесших COVID-19

Ранее переболевшие коронавирусом с повышенной долей вероятности рискуют заразиться омикрон-штаммом.

Об этом сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Предварительные свидетельства говорят о том, что возможен повышенный риск повторного заражения „омикроном“», — отметили в организации.

В ВОЗ пояснили, что люди, ранее переболевшие COVID-19, могут скорее заразиться «омикроном», чем другими штаммами, также вызывающими беспокойство.

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При этом отмечается, что данная информация пока носит ограниченный характер, пишет ТАСС.

В организации также заявили, что пока не располагают данными, позволяющими утверждать, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса, сообщает агентство.



Напомним, 26 ноября в ЮАР было выявлено по меньшей мере 50 новых случаев заражения омикрон-штаммом. На следующий день стало известно, что «омикрон» был выявлен в трех европейских странах — Бельгии, Германии и Чехии. Позже появилась информация о трех случаях заражения этим штаммом в Великобритании и двух случаях в Болгарии.

В ВОЗ его сравнили по опасности с вирусом Эбола. Между тем главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард усомнился в способности «омикрона» вызвать новую волну пандемии.