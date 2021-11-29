Картина Айвазовского ушла с молотка на аукционе Christie’s за 1 млн евро

Полотно Ивана Айвазовского «Генуэзские башни в Черном море» было продано на торгах русского искусства аукционного дома Christie’s за 1 млн евро.

Художник написал эту картину в последние годы жизни. На холсте шириной полтора метра изображена крепость в Феодосии, где жил Айвазовский.

По словам обозревателя газеты «Известия», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, результаты торгов говорят о том, что работы Айвазовского по-прежнему пользуются спросом за рубежом, несмотря ни на какие кризисы.

Вырученная сумма не является рекордной для картин Айвазовского. Более крупные произведения размером два метра и более уходили дороже, отмечает эксперт. Тем не менее итоги аукциона свидетельствуют о том, что полотна Айвазовского неизменно востребованы у состоятельных коллекционеров.

Аукционный дом Christie’s © Википедия

«Благодаря его невероятной плодовитости рынок до сих пор буквально наводнен пейзажами Айвазовского. Практически ни один крупный аукцион русского искусства не обходится без его произведений», — цитирует издание Уварова.

Напомним, в июне на лондонском аукционе Christie’s состоялись торги, посвященные русскому искусству. Самым резонансным приобретением стал «Портрет императора Павла I». Эта картина ушла с молотка за 1,3 млн долларов. Полотно было создано в 1796 году русским художником Дмитрием Левицким (1735−1822).

«Ридус» также писал о том, что стала известна судьба украденного из Российского государственного военно-исторического архива документа, подписанного Петром Первым в 1721 году. Этот раритет, замененный в архиве копией, был в итоге продан за 19 965 долларов на аукционе RR в США.