На аукционе в США за $20 000 купили украденный документ с подписью Петра I

Стала известна судьба украденного из Российского государственного военно-исторического архива документа, подписанного Петром Первым в 1721 году.

Этот раритет, замененный в архиве копией, был в итоге продан за 19 965 долларов на аукционе RR в США.

Начальная цена лота составляла 1000 долларов.

Как сообщает «РЕН ТВ», исторический документ был также выставлен на сайте компании Live Auctioneers, где его оценили в 10—15 тысяч долларов.

Полиции стало известно о появлении на американском аукционе похищенного раритета из поступившего заявления, отмечает телеканал. Выяснилось, что злоумышленники заменили подлинный документ из архива копией, выполненной в форме муляжа, а оригинал вывезли в США.

В настоящее время российские правоохранители пытаются установить причастных к подмене и вывозу документа за границу для его последующей продажи.

Ранее ridus.ru писал, что пожилую посетительницу Российского государственного военно-исторического архива в Москве (РГВИА) поймали при попытке вынести из здания редкий документ за подписью военного министра. Пронести бумагу через пост охраны женщина попыталась необычным способом — в обуви.

62-летняя Екатерина Седова работала в архиве два с половиной месяца — до того, как из одной из папок пропал указ 1854 года о назначении нового генерал-губернатора Семипалатинской области за подписью военного министра генерала Сухозанета, героя Отечественной 1812 года и Крымской войн. Приказа хватился сотрудник читального зала, который принимал документы у Седовой.

Также сообщалось, что 31 октября из московской квартиры артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых в мошенническом отъеме квартиры у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, были изъяты принадлежавшие тому архивные документы. Предполагается, что среди них могут быть письма Анны Ахматовой, сравнимые по стоимости с самой квартирой.