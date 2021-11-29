«Нажать на кнопку»: кассиров Мельбурна обязали сообщать об «африканцах»

В супермаркете, расположенном в окрестностях австралийского Мельбурна, к кассам были прикреплены указания для персонала нажимать на кнопку вызова при появлении лиц африканской наружности.

«Если африканский посетитель войдет в отдел алкоголя, нажать на кнопку помощи немедленно», — гласила одна из инструкций.

Кассиры были также предупреждены, что африканцев должны обслуживать минимум двое сотрудников.

После появления в соцсетях фотографий упомянутых инструкций управляющему магазина пришлось убрать эти памятки, висевшие на кассах в течение трех лет, и принести свои извинения. Его покаяние в письменном виде разместили у входа в супермаркет, сообщает ABC.

Свой поступок управляющий объяснил тем, что лишь заботился о безопасности.

«Кнопка не для тревоги… Это не специальная кнопка для африканцев», — приводит телеканал его слова.

Он разъяснил, что, как правило, на нее нажимают, когда много посетителей и требуется дополнительный персонал.

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