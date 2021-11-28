Канадская чиновница Кэрри Бурасса лишилась работы из-за «неправильной» национальности.

Ее уволили с государственной должности, узнав о том, каких она кровей.

Как сообщает New York Post, женщина работала директором Института здоровья коренных народов и уверяла, что принадлежит к канадским метисам. Однако скрупулезный анализ ее генеалогического древа показал, что предки Бурассы были выходцами из России, Польши и Чехословакии. Все они занимались фермерством.

Раскрыв подноготную канадки, Бурассу решили уволить с должности медицинского эксперта и лишили звания профессора, пишет издание.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому въезд на территорию России будет запрещен иностранцам, замеченным в возбуждении ненависти и национальной вражды.

Также сообщалось, что русский классический балет «Щелкунчик» вызвал враждебную реакцию у западных моралистов. Из-за расовых стереотипов, которые разглядели некоторые зрители, показ этого спектакля в Берлине пришлось отменить.

