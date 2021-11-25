В Берлине отменили показ балета «Щелкунчик» из-за расовых стереотипов

Русский классический балет «Щелкунчик» вызвал враждебную реакцию у западных моралистов.

Из-за расовых стереотипов, которые разглядели некоторые зрители, показ этого спектакля в Берлине пришлось отменить.

Примечательно, что пару лет назад на Западе нашлись противники и у «Баядерки», в которой присутствуют девушки с темным гримом.

Российские эксперты шутят, что в таком случае стоит запретить и черный хлеб.

Руководитель труппы Государственного балета Берлина Кристиана Теобальд объяснила решение отказаться от новой постановки «Щелкунчика» нетолерантным прочтением оригинального материала.

«Во втором акте двое детей были загримированы под африканцев, и это привело к электронным письмам с жалобами. Китайский танец демонстрирует стереотипы с маленькими тройными шагами. В восточном танце есть дамы из гарема и солистка с коричневым макияжем — это тоже сегодня уже нельзя ставить», — цитирует Теобальд газета Bild.

Артистка балета, балетмейстер и режиссер Наталия Касаткина отметила в беседе с «360», что в сценах, которые так возмутили зарубежную публику, чернокожих и представителей Востока никто не обижает, и зрители аплодируют, восхищаясь их танцами. По ее мнению, за скандалом стоят любители хайпа.

В свою очередь, солист Москонцерта Алексей Сканави заявил в интервью телеканалу, что в современном театре уже допустимы любые трактовки классики, но если речь идет именно о реконструкции, подобные вольности недопустимы.

«Или реконструкция, или новый подход — что-нибудь одно, нельзя на двух стульях сидеть. Не из-за того, что черная краска или стереотипное изображение, а потому что должна быть логика в действиях», — пояснил он.

Сканави добавил, что российские артисты не должны соглашаться на толерантные версии того же «Щелкунчика» даже для зарубежного зрителя, поскольку у россиян есть свои традиции и они не заставляют остальных им следовать. По его словам, в том же Черном лебеде из «Лебединого озера» нет ничего плохого, иначе и черный хлеб нужно запрещать.

Между тем театральный критик Марина Тимашева допустила вероятность того, что артисты из России освоят толерантные версии для иностранцев. Она считает, что в большинстве своем отечественные артисты принимают любые правила, лишь бы выйти на сцену.

Тимашева обратила внимание, что в последнее время в американских фильмах английского лорда из пьесы Шекспира может сыграть чернокожий актер, из чего следует, что не нужно соблюдать вообще никакой исторической логики и отказаться от понятия «историзм».

Как писал ранее «Ридус», организаторы конференции по истории искусств в британском университете Йорка принесли участникам свои извинения за использование в рекламных материалах конференции классического изображения трех мудрых обезьян. Руководство университета даже удалило изображение приматов, один из которых закрыл глаза, другой — уши, третий — рот, со своего официального сайта, объяснив это тем, что «мудрые обезьяны» олицетворяют собой «расистский стереотип».