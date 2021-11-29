Эпидемиолог рассказал о способности «омикрона» обходить антитела

Из-за большого числа мутаций в Spike-белке (S-белок) южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» имеет способность уходить от антител перенесших COVID-19, сообщил врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

Он уточнил, что «омикрон» имеет 32 мутации в S-белке, что позволяет ему обходить антитела.

Выгоняйлов напомнил, что согласно официальным данным, при штамме «дельта» повторно заражались 2−3% переболевших. По его мнению, при южноафриканской мутации, этот процент может быть несколько выше.

«Наиболее надежная защита здесь — высокий уровень антител, который поддерживается повторной вакцинацией каждые полгода», — объяснил эпидемиолог в беседе с URA.RU.

В свою очередь главный профилактолог УрФО Сергей Токарев отметил, что в странах Южной Африки пришли к выводу, что «омикрон», по сравнению с другими штаммами, вызвал существенный рост числа пациентов, которым требуется госпитализация. По официальным данным, количество госпитализированных в провинции Гаутенг выросло за последние две недели фактически втрое — со 135 до 418, уточнил он в интервью изданию.

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Токарев также не стал исключать вероятность того, что переболевшие COVID-19 скорее заразятся «омикроном», чем «дельтой» и другими штаммами, поскольку в нем больше мутаций в Spike-белке и он потенциально может использовать их для ускользания от иммунного ответа.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что перенесшие коронавирус с повышенной долей вероятности рискуют заразиться омикрон-штаммом. В организации также признались, что пока не располагают данными, позволяющими утверждать, что омикрон-штамм заразнее других вариантов COVID-19.

Напомним, 26 ноября в ЮАР было выявлено по меньшей мере 50 новых случаев заражения омикрон-штаммом. На следующий день стало известно, что «омикрон» был выявлен в трех европейских странах — Бельгии, Германии и Чехии. Позже появилась информация о трех случаях заражения этим штаммом в Великобритании и двух случаях в Болгарии.

В ВОЗ его сравнили по опасности с вирусом Эбола. Между тем главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард усомнился в способности «омикрона» вызвать новую волну пандемии.