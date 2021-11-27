Ученый усомнился в способности «омикрона» вызвать новую волну пандемии

Выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» вряд ли вызовет новую волну пандемии, заявил главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

Он уточнил, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как это было в прошлом году, маловероятна.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название греческой буквы «омикрон», вызывает озабоченность.

В эфире радио ВВС 4 Поллард выразил надежду на то, что нынешние вакцины будут продолжать предотвращать серьезные заболевания. Он также предположил, что «омикрону» не удастся превзойти в Европе доминирующий штамм «дельта».

Ученый обратил внимание, что большинство мутаций в штамме «омикрон» находятся в тех же частях спайкового белка, что и в других появившихся вариантах, пишет ФАН.

Коронавирус © pixabay.com

«Это говорит о том, что, несмотря на мутации, существующие в других вариантах, вакцины продолжали предотвращать серьезные заболевания, поскольку мы прошли через «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», — цитирует профессора «РИА Новости».

По его словам, есть основания надеяться на то, что вакцина сможет справиться с новым вариантом коронавируса. Однако, чтобы в этом убедится, необходимо подождать несколько недель, заключил профессор.

Ранее стало известно, что штамм «омикрон» был выявлен в трех европейских странах — Бельгии, Германии и Чехии. Высока также вероятность его завоза и в Нидерланды.

В самой ЮАР 26 ноября было выявлено по меньшей мере 50 новых случаев заражения омикрон-штаммом. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса представляет собой риск «от высокого до очень высокого».

Информацию о новом высокопатогенном штамме, обозначенном как В.1.1.529, внесли в международную базу данных GISAID 22 ноября.

В ВОЗ его сравнили по опасности с вирусом Эбола.