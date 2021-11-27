Глава Кузбасса отказался выслушать уволенного после банкета мэра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, отправивший в отставку из-за банкета мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, отказался с ним работать и слушать его объяснения.

Накануне в Сети появилась видеозапись, сделанная на банкете, состоявшемся вечером 26 ноября после аварии на шахте «Листвяжная».

Сообщалось, что на этом торжестве якобы отмечали вступление в должность мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, которого избрали главой города 13 ноября.

Узнав о банкете, глава региона отправил градоначальника в отставку. После этого Старченко исключили из партии «Единая Россия».

Мэр в свою очередь заявил, что видеозапись является фейком, и он собирается объяснить ситуации губернатору, сообщает ФАН.

Как писал ранее «Ридус», Цивилева очень сильно возмутил поступок Старченко, решившего отпраздновать свое назначение в то время, когда регион скорбит по шахтерам и спасателям, погибшим в результате аварии на шахте «Листвяжная».

Напомним, авария, произошедшая 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унесла жизни 51 человека, включая пятерых спасателей. С 26 по 28 ноября в Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.



Директор шахты, его заместитель и начальник участка были задержаны в рамках уголовного дела. Им было предъявлено обвинение. По версии следствия, допущенные руководством шахты нарушения привели к газодинамическому явлению и последующему задымлению вентиляционного штрека участка, в результате чего погибли рабочие, находившиеся на выработке.

также предъявлено двум инспекторам Ростехнадзора, которые составили акты о проведенной инспекции, фактически не проверив штрек.