Мэра Прокопьевска уволили из-за банкета в день траура по погибшим на шахте

Мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко оставался на посту градоначальника всего лишь один день.

Дело в том, что его избрали 13 ноября, а вступил он в должность 25 ноября.

Скоропалительная отставка чиновника произошла из-за проведенного 26 ноября банкета.

Как сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Cтарченко решил отпраздновать свое назначение в то время, когда регион скорбит по шахтерам и спасателям, погибшим в результате аварии на шахте «Листвяжная».

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — цитирует главу региона kp.ru.

Сразу же после торжества губернатор отправил мэра в отставку.

Старченко более 12 лет занимал должность главврача в больницах Кемеровской области, а также был директором одного из санаториев и депутатом горсовета Прокопьевска. В 2019 году его повысили до первого заместителя мэра.

Как отмечает ФАН, Прокопьевск расположен в непосредственной близости от шахты, где 25 ноября произошла трагедия.



Напомним, авария, произошедшая 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унесла жизни 51 человека, включая пятерых спасателей. С 26 по 28 ноября в Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Траур по погибшим шахтерам на Кузбассе © Гавриил Григоров/ТАСС

Директор шахты, его заместитель и начальник участка были задержаны в рамках уголовного дела. Им было предъявлено обвинение. По версии следствия, допущенные руководством шахты нарушения привели к газодинамическому явлению и последующему задымлению вентиляционного штрека участка, в результате чего погибли рабочие, находившиеся на выработке.

Обвинение также предъявлено двум инспекторам Ростехнадзора, которые составили акты о проведенной инспекции, фактически не проверив штрек.

Как сообщает «РЕН ТВ», холдинг «СДС», владеющий шахтой «Листвяжная», выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей и обеспечит их квартирами.

