Пяти фигурантам дела о гибели шахтеров в Кузбассе предъявлено обвинение
- 26 ноября 2021, 20:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Следственном комитете России предъявили обвинение пяти фигурантам уголовного дела, которое было заведено по факту гибели 51 человека на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
В нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок.
В халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняются главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.
По версии следствия, допущенные руководством шахты нарушения привели к газодинамическому явлению и последующему задымлению вентиляционного штрека участка, в результате чего погибли рабочие, находившиеся на выработке.
Между тем инспекторы Ростехнадзора недобросовестно исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Фактически не проверив штрек, они составили акты о проведенной инспекции.
Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. На момент ЧП на объекте находились 287 человек. Сначала сообщалось об 11 погибших и более 50 пострадавших.
Затем стало известно о троих погибших спасателях, отправившихся в шахту на помощь горнякам.
В итоге источник в экстренных службах сообщил, что погибли 52 человека, включая шестерых спасателей.
Позднее одного из спасателей нашли живым.
Директор шахты, его заместитель и начальник участка были задержаны в рамках уголовного дела.
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