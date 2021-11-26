Пяти фигурантам дела о гибели шахтеров в Кузбассе предъявлено обвинение

В Следственном комитете России предъявили обвинение пяти фигурантам уголовного дела, которое было заведено по факту гибели 51 человека на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

В нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок.

В халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняются главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

По версии следствия, допущенные руководством шахты нарушения привели к газодинамическому явлению и последующему задымлению вентиляционного штрека участка, в результате чего погибли рабочие, находившиеся на выработке.

Возгорание на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. © Максим Киселев / ТАСС

Между тем инспекторы Ростехнадзора недобросовестно исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Фактически не проверив штрек, они составили акты о проведенной инспекции.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. На момент ЧП на объекте находились 287 человек. Сначала сообщалось об 11 погибших и более 50 пострадавших.

Затем стало известно о троих погибших спасателях, отправившихся в шахту на помощь горнякам.

В итоге источник в экстренных службах сообщил, что погибли 52 человека, включая шестерых спасателей.



Позднее одного из спасателей нашли живым.

Директор шахты, его заместитель и начальник участка были задержаны в рамках уголовного дела.

