В очереди за билетами в Большой театр насчитали почти две тысячи человек

Чтобы купить билеты на балет «Щелкунчик», который покажут в Большом театре накануне Нового года, в кассы выстроилась очередь почти из двух тысяч человек.

Уже второй день подряд толпы людей стоят до позднего вечера под дождем.

Как стало известно «РЕН ТВ», в очереди даже появились «распорядители», которые ведут список с порядковыми номерами.

«Сейчас в списке 1800 человек. Вчера браслеты для доступа в кассы получили 500 человек, сегодня в 12 часов ночи выдадут новую партию. Мы надеемся, что опять будет 500 штук», — объяснила телеканалу стоящая в очереди женщина.

При этом опытные театралы не рекомендуют приобретать билеты у перекупщиков, поскольку сейчас, по их словам, билеты в Большой театр продают по паспортам, и каждый билет — именной.

Спекулянты же предупреждают потенциальных покупателей о том, что в кассе якобы билетов нет, и объясняют, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста на коронавирус. Но не сообщают, что билеты продаются по паспортам.

Как писал ранее «Ридус», новую сцену Большого театра затопило. Причиной наводнения стала неисправность системы пожаротушения.

Также сообщалось, что русский классический балет «Щелкунчик» вызвал враждебную реакцию у западных моралистов. Из-за расовых стереотипов, которые разглядели некоторые зрители, показ этого спектакля в Берлине пришлось отменить.