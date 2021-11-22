В Большом театре образовался потоп

Новую сцену Большого театра затопило.

Причиной наводнения стала неисправность системы пожаротушения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, перед репетицией спектакля по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» монтировщики сцены случайно задели кнопку включения системы тушения пожара. В результате произошло короткое замыкание, из-за чего систему не смогли отключить.

Она продолжит работать, пока не закончится вода, пишет паблик.

Сумму ущерба, причиненную театру, еще предстоит оценить.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, спектаклей на затопленной сцене в ближайшее время не предвидится.

Как писал ранее «Ридус», 9 октября во время оперного спектакля «Садко» погиб 37-летний актер миманса Евгений Кулеш. Он не успел отойти во время смены декорации и скончался на месте от открытой травмы черепа.

Спектакль был остановлен примерно через десять минут после начала, после чего зрителей попросили покинуть зал. На следующий день администрация Большого театра приняла решение об отмене спектакля «Садко», который должен был состояться 10 октября в 19:00.

Комментируя трагедию, произошедшую с артистом Большого театра, которого насмерть придавило декорацией, директор театра «Новая опера» Антон Гетьман заявил, что сцена — самое опасное место в театре даже в том случае, если на ней нет ни единого элемента декорации.