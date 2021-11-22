Кадыров предложил указывать в СМИ национальность не только кавказцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает правильным указывать в СМИ национальность не только выходцев с Кавказа, а всех преступников.

По его словам, чуть ли не каждый день по всей России происходят тысячи преступлений, включая изнасилования, убийства, грабежи, кражи и разбои.

«Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только „ЗА“», — добавил он.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, считают авторы инициативы. По их мнению, распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Комментируя этот законопроект, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с «Ридусом», что главной проблемой в этом контексте является не этническая принадлежность злоумышленников, о которой и так «почти никто не говорит», а страна их происхождения.

Он добавил, что в некоторых ситуациях умолчание о стране, из которой прибыли преступники, может принести больше вреда, чем пользы. К примеру, если злоумышленники были выходцами из Азербайджана, как участники нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, то стыдливо-абстрактное «с Кавказа» бросит незаслуженную тень на северо-кавказские народы самой РФ, в том числе чеченцев.

Тот случай вызвал в России бурную дискуссию на тему того, допустимо ли указывать в СМИ место происхождения преступников. За то, чтобы его не замалчивать, выступали не только Милонов, но и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Противниками разглашения страны происхождения злоумышленников выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.