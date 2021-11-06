Депутат Госдумы выступил против разглашения национальности преступников

После случая в Новых Ватутинках депутат Госдумы от «Единой России» и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев выступил с предложением установить запрет на указание национальности и вероисповедания преступников.

По его мнению, СМИ разжигают ненависть и занимаются пропагандой фашизма, поскольку делят жителей страны на людей первого и второго сорта.

«У нас нет мигрантов, у нас нет немецких определений, к нам приезжают люди из братских республик, мы должны им помогать адаптироваться», — утверждает Хамзаев.

Он пообещал добиться принятия закона о запрете указывания национальности и вероисповедания подозреваемых и осужденных, а также призвал блогеров и журналистов, которые вчера писали о «плохих кавказцах», принести извинения. В пример он привел уже извинившихся за свои высказывания сотрудников «Комсомольской правды».

Напомним, после широкого общественного резонанса, который получила история о нападении четверых мужчин на гулявшего с ребенком отца в районе Новые Ватутинки, глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать первоначальное обвинение в хулиганстве на более тяжкую статью — угроза убийством.

Накануне опрошенный полицией пострадавший сообщил, что один из нападавших ударил по щеке его 4-летнего сына, а у другого он заметил в руке похожий на нож предмет.



Подозреваемые подтвердили, что между ними и мужчиной произошел конфликт, но категорически отрицают какую-либо причастность к покушению на убийство.

По информации столичного управления МВД, четверо молодых людей, задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве, являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое из них имеют российское гражданство. Сейчас они находятся под стражей.



В интервью «Ридусу», лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Тоицкий опроверг новость о том, что гитарист группы Игорь Королев случайно отрезал себе палец «болгаркой», занимаясь ремонтом на даче в Подмосковье. По словам Троицкого, музыкант «ничего не отпиливал», а был тяжело ранен в ходе неравного боя с «толпой гастарбайтеров» в Новых Ватутинках.

