Суд арестовал всех четверых обвиняемых в нападении на отца и ребенка

Щербинский районный суд Москвы отправил в СИЗО всех четверых обвиняемых в нападении на отца с маленьким ребенком в Новых Ватутинках.

Ранее всем четверым фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

Решением суда они заключены под стражу до 5 января 2022 года.

Аналогичная мера пресечения была избрана и в отношении 17-летнего обвиняемого.

«Действуя совместно с соучастниками, именно он нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего», — приводит ФАН слова судьи.

Напомним, конфликт с участием четырех уроженцев Азербайджана и гулявшего с 4-летним сыном жителя Новых Ватутинок произошел вечером 4 ноября.

Пострадавший сообщил полиции, что один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого он заметил в руке похожий на нож предмет. Хулиганов задержали на следующий день.

Выяснилось, что трое братьев Гасановых (17, 19 лет и 21 года) имеют российское гражданство, четвертым был их приятель, 18-летний гражданин Азербайджана Мусаев.

После широкого общественного резонанса, который получила история о нападении, глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать первоначальное обвинение в хулиганстве на более тяжкую статью — угроза убийством.