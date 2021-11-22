Сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из служебной квартиры

В Челябинске старший участковый отдела полиции «Курчатовский» Яна Кириллова объявила голодовку, протестуя против выселения из служебной квартиры.

Об этом она сообщила в своем видеообращении к СМИ.

По словам майора полиции, она будет голодать до тех пор, пока участковых не обеспечат положенным жильем.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», за это ее отстранили от работы на период проведения служебной проверки.

По данным паблика, Кириллова оказалась в числе челябинских полицейских, которых городская администрация решила выселить из служебных квартир. С лета 2021 года мэрия Челябинска пытается через суд лишить служебного жилья группу сотрудников и пенсионеров МВД.

Чиновники утверждают, что квартиры этих полицейских, которые находятся в доме, предназначенном для расселения силовиков, оказались в муниципальной собственности.

В ноябре прошлого года стало известно, что генеральный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин выселил восемь сотрудников возглавляемого им предприятия из служебных квартир.

В январе 2019 года сообщалось, что УФСИН по Москве пытается через суд выселить из служебной квартиры бывшего начальника СИЗО «Матросская Тишина» Владимира Клочека, который был уволен после скандала с VIP-камерами.

В том же году более 20 пенсионеров московской Росгвардии с семьями пожаловались на то, что их выселяют из служебных квартир.