В Росгвардии объяснили превращение ветеранов ОМОНа в «бомжей»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение ветеранов ОМОНа к руководству ведомства и первым лицам государства в связи с выселением из служебного жилья.

«По факту рассматриваемого видеообращения руководством Центрального округа Росгвардии и руководством ГУ Росгвардии по городу Москве делается все возможное, чтобы решить данный вопрос. Но по объективным причинам сделать это достаточно сложно», — цитирует Грибакина ФАН.



Он подчеркнул, что условия проживания в служебной жилплощади были прописаны в договоре социального найма и при увольнении офицеры Росгвардии и члены их семей обязаны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

«Им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения», — добавил Валерий Грибакин, отметив что трое из фигурантов обращения уже приняты на учет для получения таких выплат.



Напомним, на днях стало известно, что более 20 пенсионеров московской Росгвардии с семьями могут оказаться на улице в ближайшее время. Бывших бойцов ОМОНа выселяют из служебных квартир, расположенных в доме по улице Твардовского, 2, корпус 3. Некоторые из них ушли на пенсию из-за травм, которые получили на службе, и далеко не факт, что они смогут найти работу «на гражданке».

Видеообращение отставных офицеров с названием «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано 5 апреля на YouTube. Они обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросили помочь решить вопрос с жильем. При этом они указали, что неоднократно обращались в различные инстанции, но получали лишь отписки, и напомнили, что выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках и во время уличных акций на Болотной и Манежной площадях.