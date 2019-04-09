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В Росгвардии объяснили превращение ветеранов ОМОНа в «бомжей»

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение ветеранов ОМОНа к руководству ведомства и первым лицам государства в связи с выселением из служебного жилья.

«По факту рассматриваемого видеообращения руководством Центрального округа Росгвардии и руководством ГУ Росгвардии по городу Москве делается все возможное, чтобы решить данный вопрос. Но по объективным причинам сделать это достаточно сложно», — цитирует Грибакина ФАН.

Он подчеркнул, что условия проживания в служебной жилплощади были прописаны в договоре социального найма и при увольнении офицеры Росгвардии и члены их семей обязаны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

«Им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения», — добавил Валерий Грибакин, отметив что трое из фигурантов обращения уже приняты на учет для получения таких выплат.

Напомним, на днях стало известно, что более 20 пенсионеров московской Росгвардии с семьями могут оказаться на улице в ближайшее время. Бывших бойцов ОМОНа выселяют из служебных квартир, расположенных в доме по улице Твардовского, 2, корпус 3. Некоторые из них ушли на пенсию из-за травм, которые получили на службе, и далеко не факт, что они смогут найти работу «на гражданке».

Видеообращение отставных офицеров с названием «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано 5 апреля на YouTube. Они обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросили помочь решить вопрос с жильем. При этом они указали, что неоднократно обращались в различные инстанции, но получали лишь отписки, и напомнили, что выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках и во время уличных акций на Болотной и Манежной площадях.

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Комментарии (9)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 07:45

    А в Россгвардию приходишь на работу и сразу рядовым квартиру частную дают или только офицерам?

  • Есть ответы (1)
  • Small 579b4bde8f
    Anxwiсегодня, 08:18

    Да не яблоко это, а череп! >_

  • Есть ответы (1)
  • Small e8828d73d0
    Eduard Vebсегодня, 09:55

    Так вам и надо, за что боролись , на то и напоролись.

  • Small 05c0a04b2e
    Борис Фетисовсегодня, 10:03

    Короче говорите, что "выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках и во время уличных акций на Болотной и Манежной площадях". Народ значит разгоняли, пришедший тоже просить, как и вы у Путина милостыню? Поделом вам омоновцы!

  • Small 5813e67831
    Sovereign Stallinсегодня, 11:10

    Нафиг такое государство? https://ahgeliz-3.livejournal.com/17147.html

  • Small 494a98cc95
    Вася Печкинсегодня, 11:14

    чемодан вокзал и на родину "коренные москвичи"

  • Small 993bc3137f
    тв игроксегодня, 11:22

    Виноваты, прежде всего, командиры частей, где служили эти офицеры, не организовавшие работу по СВОЕВРЕМЕННОМУ оформлению их документов на получение неслужебного жилья законным образом!
    Да и в договоре соцнайма, пункт о освобождении жилья без предоставления другого для офицеров с выслугой более 10 лет незаконен!!!

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