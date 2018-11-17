Экс-начальника «Матросской тишины» пытаются выселить из служебной квартиры

УФСИН по Москве пытается через суд выселить из служебной квартиры бывшего начальника СИЗО «Матросская тишина» Владимира Клочека, который был уволен после скандала с VIP-камерами.

В УФСИН напомнили, что, в соответствии с законодательством при прекращении договора найма специализированных жилых помещений граждане должны их освободить, а в случае отказа эти лица подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилья.

Так в УФСИН прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о якобы незаконном выселении из жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 5, пенсионера УИС Клочека Владимира Леонидовича, ранее проходившего службу в столичном УФСИН.

«В связи с вышеизложенным, ФКУ СИЗО-2 УФСИН Росси по г. Москве обратилось с исковым заявлением об устранении нарушений прав собственника Клочеком В. Л., — приводит „Интерфакс“ сообщение ведомства. — В настоящее время ведется разбирательство по гражданскому делу».

Увольнения в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина» начались в январе 2018 года после проведенной проверки. Поводом для нее послужило появление в прессе сообщения правозащитников о том, что в «Матросской тишине» есть «VIP-камеры» с деликатесами в холодильниках, большими телевизорами и туалетом с включающейся вытяжкой.