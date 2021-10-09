В Большом театре артиста придавило насмерть декорацией во время спектакля

Актер миманса Евгений Кулеш, занятый в опере «Садко», погиб на сцене Большого театра прямо во время представления.

Ему придавило шею декорацией, от чего 37-летний артист скончался на месте, рассказал источник Mash.

«В самом начале, когда декорации спускались на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: „Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!“. Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — цитирует «РЕН ТВ» одного из зрителей.

По данным телеканала, Евгений Кулеш окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств, а с 2002 года служил артистом миманса оперной труппы Большого театра.

Евгений Кулеш © соцсети

В январе 2013 года он был избит неизвестными, которые отобрали у него телефон и кошелек, после чего скрылись. Артиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Как писал ранее «Ридус», во время спектакля «Кармен», которой шел на сцене оперного театра в Екатеринбурге, серьезные повреждения лица получил оперный певец из Уфы Ильгам Валиев. Артист получил травму в сцене драки, когда его неудачно бросили на пол.

