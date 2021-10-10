Комментируя трагедию, произошедшую накануне с артистом Большого театра, которого насмерть придавило декорацией, директор театра «Новая опера» Антон Гетьман заявил, что сцена — самое опасное место в театре даже в том случае, если на ней нет ни единого элемента декорации.

Гетьман, занимавший с 2002 по 2016 год должность заместителя генерального директора Большого театра, отметил, что сценограф в первую очередь является творцом, художником и не отвечает за безопасность в театре. Это не относится к его компетенции, добавил он.

Директор «Новой оперы» подчеркнул, что даже если на сцене не идет спектакль, и нет декорации, она является местом потенциально повышенной опасности.

«Достаточно выйти на сцену и поднять голову наверх. И вы увидите, что над вами будут висеть тонны оборудования: светового, звукового, механического, электронного и прочего», — сказал Гетьман в беседе с газетой «Известия».

По его словам, именно на сцене происходят различные ЧП. При этом он обратил внимание на то, что с декорациями спектакля «Садко» все в порядке.

«Они сделаны с высочайшей технологической точностью, с высочайшей степенью обеспечения безопасности», — заверил Гетьман, добавив, что если прошло 18 спектаклей и на 19-м случилось несчастье, то очевидно, что это не системный сбой, а форс-мажор.

Тем не менее он указал на тот факт, что на данный момент еще никто точно не знает истинной причины произошедшей трагедии на сцене Большого театра.

В связи с этим Гетьман осудил тех, кто, используя это несчастье, выступают с обличительными текстами. «Я их даже коллегами назвать не могу. Это непорядочные люди. Они думают, что уже во всем разобрались и всех виноватых назначили», — заключил он.

Напомним, 9 октября во время оперного спектакля «Садко» погиб 37-летний актер миманса Евгений Кулеш. Он не успел отойти во время смены декорации и скончался на месте от открытой травмы черепа.

Спектакль был остановлен примерно через 10 минут после начала, после чего зрителей попросили покинуть зал.

На следующий день администрация Большого театра приняла решение об отмене спектакля «Садко», который должен был состояться 10 октября в 19:00. «Театр приносит извинения зрителям. Билеты подлежат возврату в кассы театра», — сообщила пресс-служба ГАБТ.