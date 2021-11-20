WSJ: Путин заставил Запад «жить по своим правилам»

Западным странам пора перестать думать, что Россия — угасающее государство, которому можно навязывать свое мнение. Президент РФ Владимир Путин давно заставил Запад «жить по своим правилам». Об этом говорят публицисты Юджин Румер и Эндрю Вайс в своей колонке для The Wall Street Journal.

По мнению Румера и Вайса, Владимир Путин за время своего правления сумел модернизировать армию, улучшить международную торговлю топливом и окружить Россию кольцом дружественных государств. Он также дал понять зарубежным партнером, что расширение НАТО на Восток для РФ неприемлемо.

Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене, — указывают авторы WSJ.

Кроме того, Владимир Путин, как отмечают Румер и Вайс, обладает навыком «заставлять более сильные державы иметь с ним дело на его условиях».

Ранее представители Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Путина президентом, если он победит на выборах в 2024 году.

Как рассказал в интервью «Ридусу» политолог Сергей Марков, Вашингтон хочет устранить Владимира Путина от власти, поскольку жесткость позиции российского лидера не дает Америке «установить в России режим, который был бы полностью подчинен США».

А председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил конгрессменов во вмешательстве в российские выборы. «Путин — преимущество России. Удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её», — подчеркнул политик.