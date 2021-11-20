Володин напомнил конгрессменам США, что «Путин — преимущество России»
- 20 ноября 2021, 11:44
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил представителей Конгресса США Стива Коэна и Джо Уилсона во вмешательстве в российские выборы.
Ранее Коэн и Уилсон выступили с предложением не признавать Владимира Путина президентом России, если он победит в ходе избирательной гонки в 2024 году.
«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут россияне», — сказал Володин.
Инициатива Коэна и Уилсона еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России, считает политик.
Боятся нас до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России. Удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её, — подчеркнул председатель Госдумы.
Вячеслав Володин отметил, что Вашингтон «не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР.
«Вместо помощи и инвестиций — санкции и блокады, вместо мира и дружбы — НАТО приблизился к нашим границам», — заключил он.
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