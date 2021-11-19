Политолог Марков: США хотят заменить Путина «новым Ельциным»

Соединенные Штаты хотят заменить президента России Владимира Путина «новым Ельциным» или «новым Горбачевым». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Сергей Марков, комментируя предложение представителей Конгресса США Стива Коэна и Джо Уилсона не признавать Путина президентом, если он победит на выборах в 2024 году.

«Это продолжение гибридной войны против России. Они хотят устранить Путина от власти, поскольку жесткость позиции нашего президента не дает Америке установить политический режим, который был бы полностью им подчинен. В США больше симпатизируют руководителю СССР Михаилу Горбачеву и первому президенту РФ Борису Ельцину, поэтому американским политикам, конечно, хотелось бы поставить вместо Путина, например, нового Ельцина», — уверен Марков.

США, акцентируя внимание на личности Владимира Путина, стремятся «провернуть в России украинский сценарий», добавил эксперт.

Они ликвидируют демократию, установят репрессивный режим и расчленят страну. Речь идет не только об отделении Крыма, но и о том, что Карелия перейдет Финляндии, Калининградская область — Германии, а Курильские острова — Японии. Такие планы наших геополитических оппонентов вынуждают Владимира Путина остаться у власти и после 2024 года, — заключил Сергей Марков.

Напомним, что Владимир Путин, согласно поправкам, внесенным в Конституцию в 2020 году, имеет право баллотироваться на пост президента еще два раза.