Захарова назвала причину раздора в рядах НАТО

Созданный США, Великобританией и Австралией оборонный альянс AUKUS внес раздор в ряды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» она уточнила, что раздор был и концептуального, и технологического плана.

По ее словам, в НАТО никто не понял, что это за ядерные подлодки, которые США передадут Австралии для защиты континента.

«Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный раздор внутрь своей же натовской семьи», — цитирует Захарову ФАН.

Американская подлодка © pixabay.com

Она отметила, что идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо, а идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого военные и ученые трех стран будут обмениваться технологиями, а Австралия получит от США как минимум восемь атомных подводных лодок. Ле Дриан назвал создание AUKUS и последовавший за этим срыв сделки по французским подлодкам «ножом в спину».

Как писал «Ридус», соглашение с Францией на постройку субмарин для Австралии было разорвано в одностороннем порядке, что спровоцировало серьезный кризис в отношениях Парижа и Канберры. Кроме того, под угрозой оказались отношения США и Франции. Французские послы были отозваны из США и Австралии.

