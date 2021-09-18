МИД Франции заявил о кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона

Из-за разорванного контракта с Австралией на строительство подлодок отношения США и Франции оказались под серьезной угрозой, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

Он резко раскритиковал инициативу США по созданию оборонного альянса AUKUS в Тихоокеанском регионе.

Дело в том, что заключение этого соглашения привело к разрыву контракта между Парижем и Канберрой на строительство подводного атомного флота на общую сумму в 66 миллиардов долларов.

Американская подлодка © pixabay.com

«В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезный кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений», — цитирует ФАН министра иностранных дел Франции.

Как отмечает издание, вскоре после расторжения контракта МИД Франции отозвал послов из Вашингтона и Канберры для консультаций. Сам Ле Дриан открыто назвал создание AUKUS и последовавший срыв сделки по подлодкам «ножом в спину».

Между тем официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию возникших разногласий, пишет «РИА Новости».

Ранее депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон заявил, что Франции следует выйти из НАТО после того, как Австралия предпочла американские атомные подлодки французским и разорвала с Парижем контракт на их строительство. По его словам, Франция также не должна открывать центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который США планировали разместить в Тулузе.

Напомним, 15 сентября было объявлено о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого будут сотрудничать США, Великобритания и Австралия. Предполагается, что военные и ученые трех стран будут обмениваться технологиями, а Австралия получит от США как минимум восемь атомных подводных лодок. Их строительство обойдется более чем в 65,9 млрд долларов.