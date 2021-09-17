После срыва сделки по подлодкам во Франции задумались о выходе из НАТО

Франции следует выйти из НАТО после того, как Австралия предпочла американские атомные подлодки французским и разорвала с Парижем контракт на их строительство, заявил депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон.

По его словам, Франция также не должна открывать центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который США планировали разместить в Тулузе, пишет France Info.

Ранее было объявлено о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUUKUS, в рамках которого будут сотрудничать США, Великобритания и Австралия.

Предполагается, что военные и ученые трех стран будут обмениваться технологиями, а Австралия получит от США как минимум восемь атомных подводных лодок. Их строительство обойдется более чем в 65,9 млрд долларов.

Американская подлодка © pixabay.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину, а обозреватель издания Le Point Жан Гинель расценил срыв сделки с Naval Group, заключенной в 2016 году, как унижение Франции.

В свою очередь постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что решение Австралии о строительстве атомных подводных лодок подает плохой пример Ирану и КНДР, пишет газета «Известия».