В Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили

На территории Грузии задержан бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — цитирует его «Sputnik Грузия». По словам главы правительства, у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика.

Опубликовано видео, запечатлевшее задержание Саакашвили.

По информации телеканала «Пирвели», политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы.

Саакашвили заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили, пишет ФАН.



Ранее Саакашвили объявил в соцсетях о своем возвращении в Грузию и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Он также сообщил о своем намерении принять участие в протестных акциях, которые должны пройти в Тбилиси 3 октября после муниципальных выборов.

Как писал «Ридус», организация «Всеобщее народное движение» заявило о намерении помогать «мирному возвращению» в Грузию Саакашвили. Движение было создано специально с этой целью лидером оппозиционный партии «Закон и справедливость», депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани.



Митинг сторонников Саакашвили в Тбилиси.

Между тем грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.

Напомним, в декабре 2019 года Саакашвили признал ошибкой решение покинуть Грузию в 2013 году. По словам бывшего грузинского лидера, он «больше всех» сожалеет о том, что уехал из страны. Бывший президент признался, что причиной его прощания с родиной не был страх перед возможным тюремным заключением, он «просто устал».