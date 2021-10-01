В Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили
- 01 октября 2021, 18:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На территории Грузии задержан бывший президент страны Михаил Саакашвили.
Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — цитирует его «Sputnik Грузия». По словам главы правительства, у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика.
Опубликовано видео, запечатлевшее задержание Саакашвили.
По информации телеканала «Пирвели», политик находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы.
Саакашвили заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили, пишет ФАН.
Ранее Саакашвили объявил в соцсетях о своем возвращении в Грузию и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Он также сообщил о своем намерении принять участие в протестных акциях, которые должны пройти в Тбилиси 3 октября после муниципальных выборов.
Как писал «Ридус», организация «Всеобщее народное движение» заявило о намерении помогать «мирному возвращению» в Грузию Саакашвили. Движение было создано специально с этой целью лидером оппозиционный партии «Закон и справедливость», депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани.
Между тем грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.
Напомним, в декабре 2019 года Саакашвили признал ошибкой решение покинуть Грузию в 2013 году. По словам бывшего грузинского лидера, он «больше всех» сожалеет о том, что уехал из страны. Бывший президент признался, что причиной его прощания с родиной не был страх перед возможным тюремным заключением, он «просто устал».
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