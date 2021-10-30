ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам ПВО Сирии

В результате ракетного удара, нанесенного израильской авиацией по объектам противовоздушной обороны Сирии, два сирийских военных получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, которые расположены в 20 километрах западнее и 12 километрах северо-западнее Дамаска.

«В результате удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре, двое военнослужащих ВС САР получили ранения», — цитирует контр-адмирала «РЕН ТВ».

Он добавил, что с помощью зенитного-ракетного комплекса «БУК М2Э» сирийские ПВО уничтожили две израильские ракеты.

Авиаудар © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Ранее сообщалось, что совершая 13 октября очередное нападение на Сирию, израильские F-16 прикрылись гражданскими самолетами, тем самым сознательно провоцируя вооруженные силы Сирии. Сирийские ПВО не могли вести противовоздушный бой, так как в зоне поражения С-200 находились два пассажирских воздушных судна Airbus A310, выполнявшие рейсы Багдад — Дамаск и Дубай — Бейрут.

«Ридус» также писал о том, что 9 октября комплексы «Панцирь-С» сил ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля, который был нанесен по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. ЗРПК российского производства смогли уничтожить 8 из 12 ракет, выпущенных во время авиаудара израильскими F-16.