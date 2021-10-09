ПВО Сирии с помощью «Панциря-С» уничтожила восемь израильских ракет

Комплексы «Панцирь-С» сил ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля, который был нанесен по аэродрому Т-4 в провинции Хомс.

Как сообщили в Минобороны РФ, ЗРПК российского производства смогли уничтожить 8 из 12 ракет, выпущенных во время авиаудара израильскими F-16.

«8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс», — цитирует «РЕН ТВ» замруководителя российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Он уточнил, что восемь ракет были уничтожены из состоящего на вооружении сирийской армии зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

"Панцирь-С" © Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, в результате авиаудара пострадали шестеро сирийских военных, а самому аэродрому был нанесен незначительный ущерб.

Ранее сообщалось, что по российскому летательному аппарату, пролетавшему 27 августа у линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и бандформирований, были выпущены две ракеты. Согласно имеющимся данным, обстрел шел из турецкого наблюдательного поста, расположенного в районе Мадждалайа в Идлибе. Ракеты своей цели не достигли, так как боевики, по всей видимости, не рассчитали высоту полета цели.