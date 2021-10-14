Израиль прикрылся гражданскими самолетами при нанесении авиаударов по Сирии

Израильские ВВС совершили 13 октября очередное нападение на Сирию.

Примерно в 23:34 по окрестностям города Пальмира на востоке провинции Хомс были нанесены авиаудары из зоны Эт-Танф, оккупированной коалицией под руководством США.

По имеющейся информации, мишенью израильских F-16 стал иранский завод, однако под огонь попали и посты сирийской армии.

«В результате авианалета Израиля погиб один военнослужащий Сирийской Арабской армии и трое бойцов получили ранения», — рассказал «Русской Весне» военный источник.

Он также сообщил, при нанесении авиаударов израильские истребители прикрылись гражданскими самолетами, тем самым сознательно провоцируя вооруженные силы Сирии.

Собеседник издания добавил, что в этот раз сирийские ПВО не могли вести противовоздушный бой, так как в зоне поражения С-200 находились два пассажирских воздушных судна Airbus A310, выполнявшие рейсы Багдад — Дамаск и Дубай — Бейрут.

Израиль уже не первый раз совершает подобные действия. В 2018 году российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО, так как его подставили под огонь израильские самолеты, наносившие удары по провинции Латакия.

Как писал «Ридус», четыре истребителя ВВС Израиля пролетали над территорией Сирии, прикрываясь российским самолетом в качестве щита. При крушении воздушного судна погибли 15 российских военных. Израиль не признал свою вину за их гибель.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в момент трагедии один из израильских самолетов F-16 находился на одном азимуте с российским Ил-20 на высоте от 9 до 10 километров. По его словам, эти данные доказывают, что вина за гибель российских военных целиком лежит на ВВС Израиля.