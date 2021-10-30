Сбербанк решил продать недостроенные квартиры красноярцев

Жители Красноярска устроили протестную акцию против Сбербанка, который собирается продавать их недостроенные квартиры.

Банк решил выставить на публичные торги жилье, за которое его будущие владельцы уже выплачивали ипотеку.

Информацию об этом дольщики красноярского ЖК «Добрые соседи» начали получать в исковых письмах от Сбербанка.

Между тем сам дом еще не достроен, поскольку застройщик приостановил все работы, а строительная компания «Зодчий», занимавшаяся этим проектом, была признана банкротом.



Как сообщает Readovka, в результате Сбербанк решил забрать недостроенные квартиры, объясняя это тем, что они находились в двойном залоге, о котором никто из дольщиков не знал.

В итоге обманутые красноярцы вышли на акцию протеста.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Счетная палата бьет тревогу, опасаясь роста количества обманутых дольщиков и требует ужесточить условия выдачи льготной ипотеки.

Также сообщалось, что без жилья остались жители военного городка в поселке Желтухинский под Рязанью. Они строили дома сами. Здания обещали передать местному муниципалитету на баланс, но так этого и не сделали.

