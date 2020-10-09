После взрывов под Рязанью жители военного городка остались без жилья

Без жилья остались жители военного городка в поселке Желтухинский под Рязанью, где на территории бывшей воинской части взорвались боеприпасы.

Оказалось, что этих людей уже много лет пытались выселить из домов.

Со всей страны они съехались сюда еще в 1938 году, сами построили кирпичные здания. Какое-то время они принадлежали Минобороны, а затем стали бесхозными.

Как сообщает MASH, в настоящее время дома не числятся в ЕГРН, договора соцнайма тоже отсутствуют. Попытки приватизировать квартиры не увенчались успехом.

Военный городок открыли в 2011 году городок и должны были передать местному муниципалитету на баланс. «Слышали мы, большие деньги на это выделялись, — рассказала паблику одна из местных жительниц. — Вдруг начинают выселять людей, уже прописка наша куда-то делась, сына ко мне уже не прописывают».



Поскольку дома так и не были оформлены, в конце 2018-го — начале 2019 года людям стали присылать уведомления о выселении. Жильцы обращались за помощью к губернатору, но безрезультатно.

Со временем о проблемной ситуации вспоминали все реже, однако 25 многоквартирных домов по-прежнему оставались бесхозными.

После взрывов на артиллерийском складе здания были повреждены, в результате чего десятки семей оказались на улице без крыши над головой и права на жилплощадь.

Как сообщал ridus.ru, днем 7 октября в Скопинском районе Рязанской области произошли взрывы. В экстренных службах региона рассказали, что на территории одной из бывших воинских частей разорвались артиллерийские снаряды, оставленные на складах. Также стало известно, что они сдетонировали в результате пала травы — огонь перекинулся на склад боеприпасов.

В тушении пожара участвовали сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих. МЧС направило на место пожарный поезд, а также привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Еще четыре самолета Ил-76 направило к месту пожара Минобороны.

В результате пожара, вспыхнувшего на территории военных складов в Рязанской области, взорвались более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов. Пострадали 16 человек, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

