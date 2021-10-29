Зоозащитники потребовали лишить Рашкина мандата и исключить его из КПРФ

В Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить депутата Госдумы о КПРФ Валерия Рашкина мандата и исключить его из рядов коммунистов. На момент публикации нашего материала обращение подписали более 200 человек.

Как уже писал «Ридус», Рашкин был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Валерия Рашкина при себе не было. Депутат утверждает, что нашел тушу в лесу.

Высокопоставленный коммунист грубо нарушил правила охоты, убил лося, который еще не был готов к жизни в дикой природе. Теперь он еще врет, что нашел тушу случайно. Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы, — говорится в петиции.

Ранее глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно отказаться от мандата депутата Госдумы. «Это было бы этически верным решением. Рашкин — депутат с многолетним стажем, отлично знает законы, он должен отдавать себе отчет в том, что убийство лося без соответствующего на то разрешения противоправно и аморально», — считает природозащитник.



Как сообщает Telegram-канал «ЧТД», при поддержке Рашкина в 2019 году Дума приняла законопроект об ужесточении наказания за незаконную охоту. Согласно этому документу, ответственность за браконьерство составляет четыре года лишения свободы, для должностных лиц — до шести лет, а для участников организованной группы — от пяти до восьми лет.