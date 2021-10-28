Facebook сменит название

В рамках ребрендинга компании Facebook принято решение поменять ее название на Meta.

Об этом сообщил основатель и владелец компании Марк Цукерберг.

Сменой названия Facebook намерена продемонстрировать, что эта компания уже давно является не только одной соцсетью, но также владельцем WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов.

При этом отмечается, что после переименования названия приложений компании не поменяются. Однако появится новый логотип в виде синего знака бесконечности.



На фоне объявления о переименовании компании ее акции мгновенно выросли на 3%.



По словам Цукерберга, название Meta отражает «метавселенную», которая станет новой версией интернета.



В июле компания объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей.

По словам вице-президента Facebook Эндрю Босворта, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует, а ее определяющим качеством является эффект присутствия, который представляет собой ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом.

Босворт напомнил, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут «телепортировать» пользователя в комнату с другим человеком, независимо от расстояния, или в новые виртуальные миры. Однако он отметил, что для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook перестает пользоваться большой популярностью среди подростков и молодежи. Согласно отчету за март 2021 года, молодые люди проводят все меньше времени в соцсети и реже в ней регистрируются.

Напомним, 5 октября в работе сервисов Facebook (FB, WhatsApp, Instagram) произошел один из самых продолжительных и масштабных сбоев за все время их существования. Соцсети и мессенджер не работали более шести часов. Между тем в даркнете оказались данные 1,5 миллиардов пользователей Facebook. Это адреса, номера телефонов и геолокация пользователей.

