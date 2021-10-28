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Facebook сменит название

Георгий Самсонов
В рамках ребрендинга компании Facebook принято решение поменять название соцсети на Meta.

В рамках ребрендинга компании Facebook принято решение поменять название соцсети на Meta.

© Коллаж/Ridus.ru

В рамках ребрендинга компании Facebook принято решение поменять ее название на Meta.

Об этом сообщил основатель и владелец компании Марк Цукерберг.

Сменой названия Facebook намерена продемонстрировать, что эта компания уже давно является не только одной соцсетью, но также владельцем WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов.

При этом отмечается, что после переименования названия приложений компании не поменяются. Однако появится новый логотип в виде синего знака бесконечности.

На фоне объявления о переименовании компании ее акции мгновенно выросли на 3%.

По словам Цукерберга, название Meta отражает «метавселенную», которая станет новой версией интернета.

В июле компания объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей.

По словам вице-президента Facebook Эндрю Босворта, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует, а ее определяющим качеством является эффект присутствия, который представляет собой ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом.

Босворт напомнил, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут «телепортировать» пользователя в комнату с другим человеком, независимо от расстояния, или в новые виртуальные миры. Однако он отметил, что для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook перестает пользоваться большой популярностью среди подростков и молодежи. Согласно отчету за март 2021 года, молодые люди проводят все меньше времени в соцсети и реже в ней регистрируются.

Напомним, 5 октября в работе сервисов Facebook (FB, WhatsApp, Instagram) произошел один из самых продолжительных и масштабных сбоев за все время их существования. Соцсети и мессенджер не работали более шести часов. Между тем в даркнете оказались данные 1,5 миллиардов пользователей Facebook. Это адреса, номера телефонов и геолокация пользователей.

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Пять неочевидных признаков повышенной тревожности

Станислав Тимонов
Тревожность.

Тревожность.

© pexels.com

Тревога — совершенно нормальная человеческая эмоция, которую периодически испытывает каждый. Однако у некоторых людей тревожность бывает настолько сильной, что начинает плохо сказываться на повседневной жизни. Симптомы повышенной тревожности включают: учащенной сердцебиение и дыхание, ощущение нехватки воздуха, тошноту, сухость во рту, усиленное потоотделение и т. д.

Но также существуют и менее заметные проявления тревоги, которые могут стать сигналом о том, что вам пора отдохнуть от работы или учебы, восстановить силы и, возможно, даже обратиться к психотерапевту.

Боль в мышцах

У многих людей, испытывающих постоянную тревогу, мышцы находятся в сильном напряжении и болят. Особенно это касается жевательных мышц (тревожные люди часто непроизвольно сжимают челюсть) и мышц шеи. Облегчить боль и снять напряжение можно с помощью йоги, медленной растяжки или прогрессивного расслабления мышц.

Боль в мышцах.

Боль в мышцах.

© pexels.com

Зевота

Если вы беспокойно спите, то частая зевота может быть связана с банальным недосыпом. Но иногда постоянное зевание — это признак повышенной тревожности. Чтобы справиться с этим симптомом, чаще практикуйте «квадратное дыхание»: вдыхайте на четыре счета, задерживайте дыхание на четыре счета, выдыхайте на четыре счета и снова задерживайте дыхание, считая до четырех.

Головокружение

Еще одним распространенным признаком повышенной тревожности является головокружение (примерно 15% пациентов, обращающихся к врачу с этим симптомом, имеют тревожное расстройство). Привести голову в порядок можно с помощью дыхательных упражнений, короткой медитации или ароматерапии (для снятия напряжения можно использовать эфирные масла лаванды, кедра, можжевельника, бергамота и корицы).

Головокружение.

Головокружение.

© pexels.com

Чувствительность желудка

Утренняя тошнота, непереносимость некоторых видов пищи, потеря аппетита, вздутие и боль в животе — все это может быть признаком тревожности и сильного беспокойства. Однако, прежде чем диагностировать у себя тревогу, важно исключить заболевания с такими же симптомами. И если вы убедились в том, что с вашим физическим здоровьем все в порядке, то вам стоит уделить внимание своему психическому состоянию: снизить факторы стресса и хорошо отдохнуть. Это поможет избавиться от проблем с желудком, связанных с тревогой.

Забывчивость

Рассеянность и забывчивость тоже могут свидетельствовать о тревожности. Все потому, что стресс и напряжение сильно влияют на когнитивные функции, и в результате, постоянно беспокоясь о чем-то, люди начинают забывать все подряд: пароли, дела на день, имена, даты важных встреч и т. д. По возможности старайтесь записывать все, что можете забыть, а также обязательно наладьте режим сна и проведите несколько дней на природе — без гаджетов и списка дел.

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