Facebook стал терять популярность среди молодежи

Социальная сеть Facebook перестает пользоваться большой популярностью среди подростков и молодежи.

Согласно отчету за март 2021 года, молодые люди проводят все меньше времени в соцсети и реже в ней регистрируются, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что многие новые аккаунты подростков являются дубликатами. Выяснилось также, что количество сообщений, публикуемых молодежью в Facebook, значительно уменьшилось.

Кроме того, статистика говорит о том, что большая часть пользователей, родившихся до 2000 года, зарегистрировались в Facebook в возрасте 19-20 лет. Предполагается, что те, кто родился позже, присоединятся к соцсети по достижении 25 лет.

Как пишет агентство, руководство американской компании не может ответить на вопрос, почему наметились такие тенденции.

Ранее сообщалось, что Facebook подал иск в суд против гражданина Украины Александра Солонченко, который якобы украл и продал в даркнете личные данные 178 миллионов пользователей социальной сети.

Напомним, 5 октября в работе сервисов Facebook (FB, WhatsApp, Instagram) произошел один из самых продолжительных и масштабных сбоев за все время их существования. Соцсети и мессенджер не работали более шести часов. Между тем в даркнете оказались данные 1,5 миллиардов пользователей Facebook. Это адреса, номера телефонов и геолокация пользователей.



Продавец, судя по тексту объявления, был готов продать базу целиком или частями. Один из потенциальных покупателей рассказал, что ему предложили купить информацию за пять тысяч долларов.