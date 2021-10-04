СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете

В даркнете оказались данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook, сообщает Privacy Affairs.

Согласно еще пока неподтвержденной официально информации, речь идет об именах, физических и электронных адресах, а также о телефонных номерах пользователей соцсети.

Издание напоминает, что пользователь одной из хакерских площадок в конце сентября сообщил о том, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов.

В сообщении портала утверждается, что в настоящее время эта база выставлена на продажу, а приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей признался, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов.

В публикации отмечается, что это крупнейший по масштабу «слив» данных пользователей Facebook.

По данным сайта Downdetector, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, уже несколько часов жалуются на масштабные сбои в работе сервисов.

Глава IT-компании «Сорб Групп» Александр Виденев в комментарии «Ридусу» отметил, что «если „даундетектор“ показал одновременное падение всех сервисов, то вероятно речь идет о глобальном падении серверов».

По данным Bloomberg и TechCrunch, сбой мог быть вызван неполадками системы доменных имен (DNS).

Из-за глобального сбоя в Facebook основатель соцсети Марк Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов, так как акции компании упали на 5,6%.

Как писал ранее «Ридус», в 2021 году весь мир потрясла новость о масштабной утечке личных данных пользователей соцсети Facebook. Пострадали 533 миллиона человек, в том числе 10 миллионов пользователей из России.

