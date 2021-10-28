«Главкосмос» заказал за 2,8 млрд рублей «Союз» для космических туристов

К 2024 году планируется построить еще один космический корабль «Союз».

Он будет предназначен для отправки туристов в космос.

Стоимость корабля оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Именно такая сумма указана в заказе, сделанном компанией «Главкосмос», которая занимается космическим туризмом.

«Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля „Союз МС“ между „Главкосмосом“ (заказчик) и РКК „Энергия“ (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек», — говорится в информации, опубликованной на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Уточняется, что новый «Союз» должен быть готов до 29 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» изготовит по заказу «Главкосмоса» до 31 декабря 2023 года два корабля «Союз» для полетов космических туристов. Стоимость контракта составляет 5,056 миллиарда рублей.

© Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus

В свою очередь, глава компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов сообщил, что места на корабле «Союз» для космических туристов будут готовы к концу 2023 года.



Как рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, место в космическом корабле «Союз» обойдется туристу дешевле, чем на борту американских Starliner и Crew Dragon.

Уже состоялись восемь космических полетов с участием туристов, причем один из них, Чарльз Симони, летал дважды. Стоимость тура на орбиту составляла от 20 до 23 миллионов долларов.

