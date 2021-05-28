«Главкосмос» назвал сроки отправки космических туристов на орбиту

Места на корабле «Союз» для космических туристов будут готовы к концу 2023 года, сообщил глава компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к коммерческому пуску по двум направлениям одновременно.

Он уточнил, что ведутся переговоры с представителями потенциальных клиентов, а также с представителями российской промышленности.

«Создаем в опережающем плане задел материально-технической части, чтобы иметь возможность предложить полетные кресла уже где-то в конце 2023 года», — приводит «Интерфакс» слова Лоскутова, сказанные в эфире YouTube-канала «Роскосмос ТВ».

В январе в «Главкосмосе» сообщили, что четверо туристов могут отправиться в космос до конца 2023 года. Предполагается, что они совершат космическое путешествие на кораблях «Союз МС».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев предположил, что недельное пребывание на МКС обойдется туристу в 50 миллионов долларов, а выход в открытый космос увеличит стоимость путешествия в четыре раза.

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В июне 2020 года российская космическая корпорация «Энергия» и американское предприятие Space Adventures Inc. подписали контракт на осуществление туристического полета, в ходе которого один из участников совершит выход в открытый космос. Согласно контракту, этот первый в своем роде туристический рейс будет совершен в 2023 году.

«Роскосмос» и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Всего уже состоялось восемь космических полетов с участием туристов, причем один из них, Чарльз Симони, летал дважды. Стоимость тура на орбиту составляла 20—23 миллиона долларов.

