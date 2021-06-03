Рогозин сообщил, что место в «Союзе» для туристов дешевле, чем у Маска

Место в космическом корабле «Союз» обойдется туристу дешевле, чем на борту американских Starliner и Crew Dragon.

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что Starliner запрашивает от 60 до 90 млн долларов за кресло, а Crew Dragon Илона Маска — 55−60 млн долларов.

«У нас уже меньше. Поэтому мы в этом плане точно надеемся на то, что международные космические туристы выберут именно российскую транспортную систему», — заявил Рогозин в интервью ТАСС. При этом он не стал раскрывать цену, сославшись на коммерческую тайну.

Главы «Роскосмоса» отметил, что полет в космос для состоятельного человека зависит не от стоимости, а от времени, которое требуется потратить на подготовку. «Если богатому человеку говорят, что он должен на целый год уйти из бизнеса и сидеть, готовиться, он, конечно, откажется, — объяснил он. — Когда вы ему говорите, что три месяца подготовка и три часа — не успеет испугаться и он уже на станции, он точно выберет наш вариант».

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В настоящее время подобная проблема решается в рамках проекта по созданию первого художественного фильма на МКС под рабочим названием «Вызов». Сейчас проводится эксперимент по оперативной подготовке к полету человека, не являющегося профессиональным космонавтом.

Ранее стало известно, что полет актрисы и режиссера на МКС состоится не раньше 5 октября 2021 года. В «Роскосмосе» сообщили, что все выбранные кандидаты с 1 июня начнут усиленные тренировки перед полетом. Для этого специально подготовили тренировочные площадки с вибростендами, центрифугами и летательными аппаратами для выполнения полетов в условиях невесомости.



Идея отправить актеров в космос для съемок художественного фильма показалась космонавту Юрию Усачеву довольно сомнительной. Он считает, что для этих целей нужно привлекать космонавтов. Так Усачев прокомментировал новость о том, что к полету на МКС готовятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

В свою очередь глава компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов сообщил, что места на корабле «Союз» для космических туристов будут готовы к концу 2023 года.